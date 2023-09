Gefahr durch Steinschlag Jetzt also doch: Stadt Trier kündigt deutlichere Warnschilder im Weißhauswald an

Nun also doch: Die Trierer Stadtverwaltung will an der Hangkante der roten Felsen oberhalb von Trier-Pallien deutlichere Warnschilder anbringen. Möglichst verhindert werden soll dadurch, dass von der Terrasse des Ausflugslokals Villa Weißhaus und auch vom Plateau daneben, das der Stadt gehört, immer wieder Steine, Flaschen und Getränkedosen geworfen werden – die dann in den Gärten unterhalb der Felsen in der Bonner Straße landen.