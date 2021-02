Kolumne : Ich freue mich ...

„... sehr über die tolle Unterstützung vor unserem Umzug – sei es durch tatkräftiges Anpacken oder durch den Kauf von Gutscheinen. Beides hilft uns sehr.“

Mitgründerin von Unverpackt Trier. Der Laden, in dem Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs ohne Einwegverpackungen zu haben sind, zieht in den kommenden Wochen von der Simeon- in die Neustraße um. (rm.)