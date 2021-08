ÖPNV : Neuer Busfahrplan in Trier – Für Nachtschwärmer wird es besser

Trier Die Stadtwerke Trier optimieren ihren Busfahrplan zum 1. September. Mit den neuen 80er-Linien wird der Sternverkehr deutlich ausgeweitet. Alle Infos dazu.

Nachdem die Corona-Pandemie den geplanten Start deutlich verzögert hatte, ist es nun soweit: Ab dem 1. September gilt ein neuer Fahrplan im Liniennetz der Stadtwerke Trier (SWT). Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Änderungen betreffen überwiegend den sogenannten Sternverkehr zwischen 18.45 und 6.45 Uhr, der deutlich ausgeweitet wird.

Michael Schröder, Bereichsleiter Mobilität, erläutert das neue Konzept: „Wir haben unseren neuen Fahrplan auf die Nachfrage und Wünsche unserer Fahrgäste ausgerichtet. Außerdem kommen wir damit auch dem Wunsch der Politik nach, mit Angebotsausweitungen einen weiteren Schritt in Richtung Verkehrswende zu gehen.“

Busfahrplan in Trier bekommt mehr 80er-Linien

Künftig gibt es in Trier zehn statt bisher sieben 80er Linien. Die Routen führen direkter in die Innenstadt, einige Linien enden und starten künftig an der Porta Nigra und der Trier-Galerie statt am Hauptbahnhof.

Zusätzliche Fahrtangebote im Sternverkehr zu den Geschäftszeiten (montags bis freitags von 18.45 bis 20.45 Uhr und samstags von 9.45 bis 20.45 Uhr) richten das Angebot stärker auf die Innenstadt aus. Die neuen 80er Linien nähern sich damit zu den Geschäftszeiten dem Normalverkehr an.

„Auf vielen Linien haben wir zusätzliche Fahrtangebote geschaffen und die Takte zu den Geschäftszeiten weiter verdichtet, auch die Umsteigemöglichkeiten sind stärker auf die Innenstadt ausgerichtet. Mit dem Angebot schaffen wir weitere Anreize für den Umstieg vom Auto auf den Bus“, so Schröder. Neue Nachtbus-Angebote und verdichtete Takte an Freitagen und Samstagen sowie vor Feiertagen zwischen 0.15 und 3.15 Uhr runden den neuen Fahrplan auch für Nachtschwärmer ab.

Der neue Busplan der SWT

Der zum 1. September gültige Busplan steht auf www.swt.de zum Herunterladen bereit. Gedruckte Exemplare können ab sofort im Stadtbus-Center und im SWT-Kundenzentrum abgeholt und auf www.swt.de bestellt werden. Zusätzlich bringt das SWT-Infomobil die Buspläne bis in die Stadtteile und Orte, die durch Stadtbusse angefahren werden. Die genaue Route finden Sie hier.

Busse in Trier: Alle Änderungen im Überblick

Linie 1: Ab dem 1. September enden alle Busse der Linie 1 am Nells Park. Das Industriegebiet Nord wird mit der SWT-Linie 9 nach wie vor stündlich angefahren. Viele Linien des Linienbündels im Regionalverkehr (Linien 20, 22, 220 und 221) übernehmen viermal pro Stunde das Angebot. Die Regionalbuslinien fahren ab dem Hauptbahnhof im Wechsel über die Franz-Georg-Straße und Herzogenbuscher Straße in Richtung Ruwer. Die Regionalbuslinien übernehmen auch das bisherige Angebot der Linie 86 im Frühverkehr.

Linien 30, 31, 32: Die bisherige Linie 30 wird erweitert und zur besseren Unterscheidung der Linienwege teilweise umbenannt. Der Abschnitt zwischen Trier und Waldrach/Morscheid behält die Liniennummer 30 und wird ab Waldrach bis zum Uni-Campus 2 verlängert. Die neue Linie 31 fährt auf der Route zwischen Trier und Pluwig/Bonerath.

Linie 30: Die Linie 30 verbindet die Universität und den Uni-Campus 2 im Stundentakt mit dem unteren Ruwertal. Ab Waldrach fahren die Busse der Linie 30 im 30-Minuten-Takt über das Industriegebiet Trier-Nord in die Innenstadt.

Linie 31: Die Linie 31 ist das Angebot für Fahrgäste aus Pluwig, Bonerath, Gusterath, Gutweiler und Korlingen. Sie führt auf direktem Wege über die Universität in die Innenstadt.

Linie 32: Die Linie 32 ist ein neues Schulbusangebot zwischen Bonerath und Waldrach.

Die neuen 80er-Linien im Einzelnen

Linie 80: Trier-West/Pallien und Trier-Nord erhalten mit dieser Linie eine „eigene 80er-Linie“. Mit der neuen Linie 80 wird Pallien besser an die Innenstadt angebunden. Analog zur Linienführung der Linie 2 führt die Linie 80 über die Kaiser-Wilhelm-Brücke in die Innenstadt. An den Haltestellen Treviris und Porta Nigra bestehen schnelle Umsteigemöglichkeiten zum Hauptbahnhof und in die anderen Stadtteile. Die Linie 80 fährt weiterhin das „Maarviertel“ in Trier-Nord an und übernimmt dort das Angebot der ehemaligen Linie 85.

Linie 81: Die Linie 81 verbindet die Stadteile Trimmelter Hof und Euren sowie den Ort Igel. Die neue Linienführung ist schneller, da alle Fahrten aus Euren direkt über die Römerbrücke in die Innenstadt geführt werden. Dies ist möglich, da der Bereich Hornstraße künftig durch die Linie 80 angefahren wird. Für Fahrgäste aus Igel gibt es zusätzliche Nachtbusangebote. Zusammen mit dem neuen Angebot der Linie 83 ist zu den Geschäftszeiten ein 10-Minuten-Takt in Euren entstanden.

Linie 82: Die Linie 82 verbindet den Stadtteil Mariahof mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof. Die neue Linienführung ist schneller, da alle Fahrten einheitlich durch die Tessenowstraße erfolgen. Möglich macht das die Linie 85, die die Bereiche Straßburger Allee und Im Hopfengarten anfährt.

Linie 83: Die Linie 83 verbindet Tarforst mit Feyen und den Weidengraben mit Euren. Während der Geschäftszeiten - samstags von 9.45 Uhr bis 20.45 Uhr und montags bis freitags von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr – ist das Fahrplanangebot zwischen den Haltestellen St. Matthias und Universität zu einem 10-Minuten-Takt verdichtet. Damit bieten die Stadtwerke ein besseres Busangebot für die Innenstadt und eine verlässliche Verbindung aus allen Richtungen zum Hauptbahnhof.

Eine zusätzliche Verbindung verbindet zu den Geschäftszeiten den P+R-Parkplatz Messepark und Euren über die Konrad- Adenauer-Brücke mit der Innenstadt. In Euren ist zusammen mit dem Angebot der Linie 81 ein 10-Minuten-Takt entstanden. Neue Zusatzfahrten im Berufsverkehr verbinden bereits früh morgens die Kaiserthermen mit dem Industriegebiet in Zewen. So kommen Fahrgäste aus Trier-Süd schnell und unkompliziert in das Industriegebiet.

Die Kaiserthermen bieten Anschlussmöglichkeiten an die Linien 81 vom Trimmelter Hof und aus Olewig, die Linie 82 aus Mariahof und die Linie 84 aus Irsch und Kernscheid kommend.

Durch die Anbindung des P+R-Parkplatzes Messepark durch die Linie 83 richtet sich das Angebot auch an Luxemburg-Pendler. In den Abendstunden von montags bis freitags ist das Industriegebiet Zewen durch die Linie 83 an die Innenstadt angebunden. Der Linienweg nach Feyen führt einheitlich durch St. Medard, wodurch für Fahrgäste aus St. Medard das Busangebot verdoppelt ist. Mit der Linie 83 ist der Weidengraben neu angebunden. Der Stadtteil Weismark wird durch die neue Linie 85 angefahren.

Linie 84: Die Linie 84 verbindet weiterhin den Stadtteil Irsch mit dem Hauptbahnhof.

Linie 85: Die Linie 85 verbindet die Stadtteile Weismark und Heiligkreuz mit der Innenstadt und dem Hauptbahnhof. Sie bietet gemeinsam mit den Linien 82 und 83 ein erweitertes Busangebot für Trier-Süd. Mit einer saisonalen Taktverdichtung an Sonn- und Feiertagen wird das Südbad an den Weihern künftig im Halbstundentakt angefahren.

Linie 86: Die Linie 86 ist das Angebot für das „untere Ruwertal“ (Waldrach/Morscheid). Zwischen der Innenstadt und dem „Nells Park“ in Trier-Nord ist die Taktung auf einen 10-Minuten-Takt erhöht. Somit wird das P+R-Angebot in Trier-Nord deutlich verbessert. Zu den Geschäftszeiten führt der Linienweg in die Innenstadt direkt zur Haltestelle Trier- Galerie. Damit wird eine umsteigefreie Verbindung in die Innenstadt geschaffen und die Attraktivität des Angebotes erhöht. Für Fahrgäste aus Eitelsbach, Mertesdorf, Kasel, Waldrach und Morscheid gibt es zusätzliche Nachtbusangebote.

Linie 87: Die Linie 87 verbindet Schweich und die Stadtteile Quint, Ehrang, Pfalzel und Biewer mit der Trierer Innenstadt. Zu den Geschäftszeiten ist der Takt bis Trier-Quint zu einem 20-Minuten-Takt verdichtet. Nachtschwärmer aus Schweich erhalten mit der Linie 87 ein neues Nachtbusangebot.

Linie 88: Die Linie 88 ist das Angebot für das „obere Ruwertal“ (Pluwig/Bonerath). Zu den Geschäftszeiten fahren die Busse im 30-Minuten-Takt bis nach Trier-Filsch. Für Fahrgäste aus Trier-Filsch, Gutweiler, Korlingen, Gusterath, Pluwig, Schöndorf, Holzerath und Bonerath gibt es zusätzliche Nachtbusangebote.

Linie 89: Die Linie 89 verbindet Konz-Roscheid mit dem Hauptbahnhof in Trier. Der letzte Bus aus Trier fährt um 23:45 Uhr am Hauptbahnhof ab.