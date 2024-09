Wird der Hype jetzt noch größer? Sternekoch schwärmt von Trierer Burger Laden „Der Daddy“

Wenn ein dreifach mit Michelin-Sternen ausgezeichneter Sternekoch wie Christian Bau ins Schwärmen gerät, hat das was zu heißen. Doch bei dieser Schwärmerei geht es nicht um die Haute Cuisine, sondern um den Burger Laden „Der Daddy“ in Trier. In seiner Kolumne in der Welt lässt er keinen Zweifel, wo man den besten Burger findet.