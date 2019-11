Konzert : Sternenbetrachtungen in Wort, Bild und Musik

Foto: Roland Halbe

Trier (red) Ein besonderes Orgelkonzert findet am Samstag, 16. November, 20 Uhr, in der Konstantin-Basilika Trier statt. An der Eule-Orgel spielt Martin Bambauer sternenbezogene Orgelmusik von Louis Vierne, Sigfrid Karg-Elert und drei Sätze aus dem Orchesterwerk „The planets“ von Gustav Holst.

bild orgel unter sternen geffert 1611. Foto: Michael Geffert