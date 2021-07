Letzte Ruhe für Sternenkinder : In Trier gibt es ein neues Kindergrabfeld

In Trier ist ein zweites Kindergrabfeld auf dem Hauptfriedhof in Trier entstanden und die Elterninitiative Stiller Stern ist nun ein Verein. Ulrike Doevenspeck-Henzler zeigt den Muster-Gedenkstab. Foto: Katja Bernardy

Trier Auf dem Hauptfriedhof in Trier wurde ein zweites Kindergrabfeld angelegt. Dafür eingesetzt hat sich auch die Elterninitiative „Stiller Stern“. Seit Mai ist sie ein Verein.

Sternenkinder werden Kinder genannt, die sterben, bevor sie geboren werden. In Deutschland müssen Sternenkinder, wenn sie mehr als 500 Gramm wiegen, beerdigt werden. Haben sie ein geringeres Gewicht, ist eine Bestattung möglich, wenn die Eltern dies wünschen.

Vor 20 Jahren hatte das Grünflächenamt in Trier ein Kindergrabfeld auf dem Hauptfriedhof angelegt. Krokuswiese heißt der Ort, der für Familien in ihrem großen Schmerz sehr bedeutsam geworden ist.

Christine Kreuschs Tochter Melissa war das erste Sternenkind, das dort beigesetzt wurde. „Es ist so wichtig, dass mein Kind einen festen Platz hat“, sagt Kreusch. Die Möglichkeit, dass Melissa auf der Krokuswiese beigesetzt werden konnte, habe ihr damals erspart, fünf Monate auf die Beisetzung warten zu müssen. Denn seit 1998 werden in Trier immer im November eines Jahres totgeborene Kinder, die weniger als 500 Gramm wiegen und während des zurückliegenden Jahres geboren wurden, auf dem Friedhof in St. Matthias gemeinsam beigesetzt. Dafür hatten sich das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen und die Benediktinerabtei einst eingesetzt.

Das Grünflächenamt in Trier heißt heute StadtGrün, und der Platz auf der Krokuswiese ist mittlerweile ausgeschöpft. Gemeinsam mit der Elterninitiative Stiller Stern Trier haben StadtGrün-Mitarbeiter Michael Heinen und Daniel Klasen überlegt, wo und wie ein weiteres Kindergrabfeld angelegt werden kann: Auf rund 900 Quadratmetern ist ein liebevoll gestalteter Ort zum Abschiednehmen und Trauern entstanden, für Kinderreihengräber und für fehlgeborene Kinder unter 500 Gramm.

Sie können in den bepflanzten Viertelkreisen des Kindergrabfeldes bestattet werden, Holzpflasterbände bieten Raum, um persönliche Dinge abzulegen. Gedenkstäbe wurden angefertigt, in ein metallenes Birnenblatt können Name und Geburtsdatum des Kindes eingraviert werden. „Wir haben die komplette Fläche mit einem Williams-Birnen-Spalier eingefasst“, sagt Klasen. Das Grabfeld heiße „Birnengarten“, angelehnt an Theodor Fontanes Ballade „Herr von Ribbeck". StadtGrün-Azubis hätten sorgsam die Viertelkreise gestaltet. Die Kosten für das neue Kindergrab trage die Stadt.

In der Mitte des Kindergrabfeldes stehen Eichenblöcke um eine Linde. Mitglieder des neuen Vereins Stiller Stern Trier haben dort Platz genommen. Darunter die erste Vorsitzende Margit Müller, Ulrike Grandjean und Ulrike Doevenspeck-Henzler vom Vorstand und weitere betroffene Mütter, die sich im Verein engagieren. Kernstück des neuen Vereins ist nach wie vor, dass Betroffene sich auf dem Weg ihrer Trauer gegenseitig begleiten.