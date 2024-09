Sternfahrt zur Erinnerung an Marius Wie ein Vater und viele Biker sich für die Erforschung von Muskelkrankheiten engagieren

Die Erde soll beben: Das war immer der Wunsch von Marius Betz (1995-2017) für die Sternfahrt in Oberbillig. Am 7. September ist es bereits die 11. Auflage, die an ihn erinnern soll und daran, dass an Muskelkrankheiten viel zu wenig geforscht wird.

03.09.2024 , 09:53 Uhr

Das Andenken an seinen Sohn Marius (1995-2017) liegt Markus Betz sehr am Herzen- und auch die intensivere Erforschung von Muskelkrankheiten. Foto: Herbert Thormeyer/HERBERT THORMEYER

Von Herbert Thormeyer