Sternfahrt am 7. September „Marius wollte, dass die Erde bebt“: Wofür ein verwaister Vater und zahlreiche Biker kämpfen

Oberbillig · Die Erde soll beben: Für die Sternfahrt in Oberbillig war das immer der Wunsch von Marius (1995-2017). Am Wochenende erinnert sie bereits zum 11. Mal an ihn – und verfolgt ein wichtiges Anliegen.

03.09.2024 , 21:00 Uhr

Fünf Euro Spende pro Bike: So lange es noch möglich war, hat Marius Betz das Startsignal für die Benefizfahrt gegeben. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer