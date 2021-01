Brauchtum : Segenswünsche für die Briefkästen

Normalerweise sind in jedem Jahr mehr als 30 Sternsinger in der Trierer Pfarrei St. Maternus unterwegs, um in die Häuser der Pfarrei den Sternsingersegen zu bringen und um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. In diesem Jahr wird das nicht möglich sein. Deshalb werden sie Flyer in die Briefkästen einwerfen, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. 19 Sternsinger haben am Freitag die gedruckten Segenswünsche abgeholt, um sie in den kommenden Tagen zu verteilen. Foto: TV/Harald Jansen