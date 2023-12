Brunnenhof Trier Sterntaler-Weihnachtsmarkt: Historische Idylle und leuchtender Weihnachtszauber (Fotos)

Die Kulturkarawane lädt bereits seit 2014 im Advent zum Weihnachtsflanieren in den historischen Brunnenhof ein – mit bunt beleuchteten Arkaden des ehemaligen Kreuzgangs direkt neben der Porta Nigra. Die Aussteller präsentieren hier zwischen stündlicher Lichtshow und weihnachtlich-passender Hintergrundmusik Außergewöhnliches, mit Hand und Herz Hergestelltes. Pro Tag kommen mehrere Hundert Besucher über die Schwelle am Museumseingang zum Simeon­stift. Für Weihnachtseinkäufe, einen Schluck Glühviez in der Kälte, oder um sich schlicht von der magischen Atmosphäre des historischen Kreuzgangs tragen zu lassen. Dabei kann es in den Gängen schon mal enger werden und das Warten vor den Glühweinständen etwas länger dauern.