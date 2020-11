Wissenschaft : Sternwarte auf Uni-Dach heißt jetzt Alfred-Wagner-Sternwarte

Trier Zu Ehren von Alfred Wagner, des im Mai im Alter von 98 Jahren verstorbenen Gründers und Ehrenvorsitzenden des Vereins Sternwarte Trier, wurde auf Vorschlag des ersten Vereinsvorsitzenden Albert Schmitt nach einstimmigem Beschluss des Vorstands die Sternwarte auf dem Dach der Universität Trier in „Alfred–Wagner–Sternwarte“ benannt.

Mit großer Überzeugungskraft gewann der Vereinsgründer Sponsoren und konnte 1970 ein Grundstück in Trier-Irsch für den Standort der Sternwarte kaufen. Mehrere Bauanträge wurden gestellt, die allerdings mit vielen Auflagen versehen waren, so dass sie wegen der zu hohen finanziellen Belastungen für den Verein nicht verwirklicht werden konnten.

Wagner konnte diese Kuppel durch eine zweite Bausteinaktion und weiteren großzügigen Spenden finanzieren. Nach der feierlichen Einweihung am 8. Dezember 1987 wurde die Sternwarte innen ausgebaut und bald war das Werk vollendet. Unter fachkundiger Leitung von Physiklehrern dient diese Sternwarte bis heute den Schülerinnen und Schülern der Trierer, Konzer und Schweicher Gymnasien dazu, in Arbeitsgemeinschaften praktische Astronomiekenntnisse zu erwerben. Mit dem Coudé-Refraktor werden an der Sternwarte vorwiegend Sonne, Mond und Planeten beobachtet, wobei die Sonne im Weißlicht und in der Wasserstofflinie H-alpha möglich ist.