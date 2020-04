Coronakrise : Steuer-Stundung und Gebühren-Verzicht: So will die Stadt Trier helfen

Steuer-Stundung und Gebühren-Verzicht: So will die Stadt Trier helfen

Trier Handel, Handwerk, Industrie, Kultur: Die Stadt Trier will „alles tun“, um die wirtschaftlichen Auswirkungen für Unternehmen abzufedern. Auch Ehrenamtliche, Vereine sollen unterstützt werden, wenn die Maßnahmen von Bund und Land nicht ausreichen.

Friseure, Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt: Die Corona-Krise trifft Unternehmen und Selbstständige hart. „Insbesondere kleinere Unternehmen, Start-ups, Solo-Selbstständige und Betriebe sowie Freischaffende aus dem Kultur- und Kreativsektor werden empfindlich getroffen“, sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Per Pressemitteilung verschickte die Stadtverwaltung am Dienstag daher gleich eine ganze Liste an Hilfestellungen, die bereits auf den Weg gebracht seien:

Vorgezogene Investitionen und Reparaturen: Vom Stadtrat bereits beschlossene Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in Schulen und Kitas werden vorgezogen – und sollen, soweit vergaberechtlich möglich, an Betriebe der Region vergeben werden. Das Volumen der ohnehin geplanten Handwerksaufträge, die nun teilweise vorgezogen werden, belaufe sich insgesamt auf 3,8 Millionen Euro, teilt die Stadt mit.

Auch Reparaturarbeiten in Kitas und Schulen sowie deren eigentlich für die Sommerferien vorgesehenen Grundreinigungen würden nun an einem früheren Termin stattfinden

Der geplante Umbau des Forsthaus Weißhauswald, das so genannten Drachenhaus, für rund 80 000 Euro findet ebenfalls früher als geplant statt, um regionale Handwerksbetriebe in der jetzigen Krise möglichst schnell zu unterstützen.

Soforthilfe für Vereine: Das Land stellt Trier Geld zur Verfügung, um Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. 600 000 Euro davon will die Stadt sofort weitergeben an Kultur- und Sportvereine, um das gesellschaftliche Leben über die Corona-Krise hinweg zu unterstützen.

Online-Plattformen: Die Stadt will Internetseiten einrichten, über die Bürger ihre Trierer Lieblingsrestaurants, Geschäften und Kulturschaffenden Geld spenden oder von diesen Gutscheine kaufen können. Die Bürger könnten so „aktiv Solidarität für Gewerbe, Kunst und Kultur zeigen“, teilt die Stadt mit.

Kulturförderung: Bereits bewilligte Förderungen für kulturelle Veranstaltungen und Projekte sollen an die Veranstalter gezahlt werden, auch wenn die Veranstaltungen zunächst ausfallen. Die Projektzeiträume werden dabei bis Ende des Jahres verlängert, so dass die Veranstaltungen möglichst unbürokratisch an einem späteren Zeitpunkt stattfinden können. Bei Projekten, die nicht verschoben werden können, wird Geld, das bereits für diese ausgegeben worden ist, bei der Abrechnung der Förderung berücksichtigt. Kulturschaffende, die in Not geraten sind, können sich zudem beim Amt für Kultur beraten und Fördermöglichkeiten aufzeigen lassen, Telefon: 0651/718-1412, E-Mail: kulturberatung@trier.de