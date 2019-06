Kommunalpolitik : Stichwahlen: Endgültiges Wahlergebnis

Trier Der Trierer Wahlausschuss hat unter der Leitung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe das Endergebnis für die Ortsvorsteher-Stichwahlen festgestellt. Die Wahl zum Ortsvorsteher in Kürenz hat Ole Seidel (Grüne) gewonnen (54,4 Prozent).

Bei der Wahl zum Ortsvorsteher in Trier-Mitte/Gartenfeld hatte Michael Düro (Kandidat der Grünen) die Nase vorn (66,5 Prozent). Bei der Wahl zum Ortsvorsteher in Trier-Nord lag Dirk Löwe (Grüne) klar vorne (60,4 Prozent). Bei der Wahl zur Ortsvorsteherin in Trier-Süd siegte Nicole Helbig (Grüne) (51 Prozent). Die Wahl zum Ortsvorsteher in Tarforst hat Werner Gorges (CDU) gewonnen (57,3 Prozent).