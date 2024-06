Abstimmung am 23. Juni Was Sie zu den Stichwahlen wissen müssen

Wieder haben die Bürger die Wahl. In der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil können sie bestimmen, wer neue Bürgermeisterin oder neuer Bürgermeister der VG wird. Zudem werden in einigen Gemeinden und einigen Trierer Stadtteilen Wahlberechtigte erneut die Frage beantworten: Wer soll Ortsbürgermeister beziehungsweise Ortsvorsteher werden? Und ein neuer Stadtbürgermeister in Hermeskeil wird ebenfalls gesucht.