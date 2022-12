Konzert : The Six Chords sorgen mit Jazz für Weihnachtsstimmung in der Marienstiftskirche in Trier-Pfalzel

Foto: Fabian Pütz 7 Bilder The Six Chords in Trier-Pfalzel

Es ist die Zeit der Krippenspiele und besinnlichen Vorweihnachtskonzerte. Auf christlichem Boden rund um den Globus füllen sich die Kapellen, Kirchen und Dome mit Besuchern in Weihnachtsstimmung. So auch in der Pfalzeler Marienstiftskirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Pütz-Antony

Eine Woche vor Heiligabend spielte hier die jugendliche Jazzformation The Six Chords in den „heiligen Hallen der Adula“. Diese Tochter des Franken Hugobert erbaute hier um 700 ein Nonnenkloster auf den Mauerruinen eines noch viel älteren römischen Tempels. Ein wahrhaft magischer Ort. Hier erstrahlte die uralte Tradition nach einer starken pandemie-bedingten Einschränkung wieder in altem Glanz. Neben dem kunstvoll beleuchteten historischen Ambiente und Live-Musik mit thematischem Weihnachtsschwerpunkt gab es in der Pause für alle zusätzlich heißen Tee, Plätzchen und eine wärmende Decke.

Gegründet 2022, sind The Six Chords mit gerade einmal vier Monaten „Bestandszeit“ ein neues Licht am Jazz-Firmament. Die Mitglieder – sechs jugendliche Jazz-Fans im Alter von 16 bis 17 Jahren – kannten sich bereits seit der frühen Kindheit. Sie haben schon „gelegentlich vorher zusammen gejammt“.

In der Pfalzeler Marienstiftskirche spielten Jakob Klüsche, Benedikt Hansjosten, Benedikt Simon, Samuel Biewers, Felix Rolinger und Tom Goossens Weihnachts-Jazz. Foto: Fabian Pütz

Gespielt wurden zum einen verjazzte Advents- und Weihnachtsklassiker wie „Santa Claus is coming to Town“ oder „Rudolph the red-nosed Reindeer“, aber auch Jazz-Standards wie „What a wonderful World“ von Louis Armstrong sowie eigens komponierte Stücke, die durchaus auf ein frühes Talent für die Musik schließen lassen. Es spielten Jakob Klüsche an Trompete und Saxofon, Benedikt Hansjosten am Violoncello, Benedikt Simon am Klavier, Samuel Biewers an den Keys und an der Orgel, Felix Rolinger am Kontrabass und Tom Goossens am Schlagzeug.

Der Eintritt war frei. Dabei bat man bei all der Feiertagsnächstenliebe lediglich um eine kleine Spende zugunsten der Nachwuchsmusiker. Veranstalter war die Katholische Kirchengemeinde St. Marien und St. Martin in Trier-Pfalzel.