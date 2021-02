Spezielles Angebot : Hilfe während Corona: So unterstützt eine Stiftung Vereine im Kreis Trier-Saarburg

Musikunterricht per Video: Unser Symbolfoto zeigt eine für die Corona-Zeit typische Szene. Der Kreis Trier-Saarburg will auch Musikvereine gezielt unterstützen. Foto: dpa/Laurent Gillieron

Trier/Saarburg Mit der Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ möchte der Landkreis Projekte von Vereinen auch während der Corona-Pandemie fördern. Warum das erste Projekt mit dem Kreismusikverband bisher ein Erfolg ist.

Sich mit Menschen austauschen und gemeinsam einem Hobby nachgehen: In Vereinen hat das vor der Corona-Pandemie für viele zu ihrem Alltag gehört. Doch dieser Ausgleich musste oft wegfallen. Musikproben und Trainingseinheiten in größeren Gruppen sind seither undenkbar.

Um diesem Problem ein Stück entgegenzukommen, bietet die Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ des Landkreises ein Hilfsprogramm für Vereine an. Dafür hat das Kuratorium der Stiftung einen Rettungsschirm über 50 000 Euro beschlossen, der Vereine bei der Umsetzung von Projekten in der Corona-Zeit unterstützen soll.

Info Projekte der Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ Die Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ besteht seit 2007. Seit der Gründung wurden rund 200 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 1,8 Millionen Euro unterstützt. Gefördert werden schwerpunktmäßig Projekte aus dem Bereichen Ehrenamt, Jugend- und Altenhilfe, Bildung, Umwelt sowie Kultur- und Heimatpflege. So hat die Stiftung zum Beispiel die Einrichtung eines Dorfladens in Mandern mit 10 000 Euro bezuschusst, die Sanierung von Jugendräumen in Schoden und Riol wurde ebenfalls mit jeweils 10 000 Euro gefördert, an der Einrichtung des Panorama-Erlebnisweges bei Fell beteiligte sich die Stiftung sogar mit 14 000 Euro. Das Kuratorium, dem alle Anträge zur Entscheidung vorgelegt werden, setzt sich aus den Mitgliedern des Kreisausschusses sowie dem Vorstand der Stiftung mit dem Landrat und den Kreisbeigeordneten zusammen.

Vereine aus dem Landkreis Trier-Saarburg können Anträge bei der Stiftung einreichen. Landrat Günther Schartz: „Es geht darum, Projekte zu fördern, die die Vereine auch während der Corona-Pandemie nach vorne bringen. Die Förderung ist nicht an die finanzielle Situation des Vereins gebunden, sondern an die inhaltlichen Ideen. Damit sollen Vereine motiviert werden, auch in dieser Zeit Projekte umzusetzen.“

Eines dieser Projekte ist ein Workshop-Programm für Musikvereine unter der Leitung von professionellen Musikern. Mitte Januar sind die ersten Workshops gestartet. Und diese wurden bisher sehr gut angenommen, sagt Kreisdirigent Rainer Serwe. „Bisher hatten wir drei Workshops und jeweils rund 40 Teilnehmer. Für die insgesamt elf Workshops hat es über 300 Anmeldungen gegeben. Es war, als hätten die Leute nur auf dieses Angebot gewartet.“

Zwei Aspekte seien dabei wichtig: Die Workshops sind kostenlos und die Bedingungen unkompliziert, denn jeder kann von zu Hause teilnehmen. „Außerdem ist die Hemmschwelle, die manche Musiker teilweise haben, wenn sie anderen etwas vorspielen sollen, geringer. Denn jeder kann es für sich alleine ausprobieren“, sagt Serwe.

Auch das Online-Format sei bisher gut angekommen. Zwar sei der Kurs weniger interaktiv als gewöhnlich. Es sei dennoch möglich, dass der Dozent viele Inhalte vermittelt und die Teilnehmer Verschiedenes ausprobieren. „Bisher wurden der Dirigenten-, der Tuba- und der Querflöte-Workshop angeboten. Als nächsten sind Klarinette und Orchesterpercussion dran“, sagt Serwe.

Die Idee zu dem Projekt sei im Oktober in einem Gespräch zwischen dem Kreismusikverband und der Landrat entstanden. Kurz vor dem zweiten Lockdown sei die Frage gewesen, wie die Vereine unterstützt werden könnten, so Serwe. Gleichzeitig ging es auch darum, dass Musiker, die ihrer Arbeit wegen der Corona-Pandemie nicht nachgehen konnten, durch die Workshops Geld verdienen könnten. Die Stiftung unterstützt das Projekt mit 10 000 Euro.

Das Angebot soll vorerst noch bis Ende März laufen. „Ursprünglich war der Plan, die Workshops in Präsenz anzubieten. Sobald es möglich ist, werden wir das auch wieder machen. Da das Online-Angebot so gut funktioniert und angenommen wird, wollen wir das aber auch über die bisherigen Termine hinaus beibehalten“, ergänzt Serwe.

Besonders Projekte, die auch während der Corona-Zeit umgesetzt werden könnten, haben gute Chancen auf eine Förderung durch die Stiftung, sagt Landrat Schartz. „Das Wichtigste ist die Idee. Nachdem Vereine ihre Anträge eingereicht haben entscheidet das Kuratorium über die Förderung.“ Das Ziel dabei ist es, „das vielseitige und kreative Wirken der Vereine zu unterstützen, die in der Gesellschaft und im Sozialleben auch in diesen Zeiten einen sehr hohen Stellenwert haben“. Bis zu 75 Prozent der Kosten können als Zuschuss von der Stiftung finanziert werden.