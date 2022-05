Stadtleben & Natur : Stockente brütet auf Trierer Balkon und macht Wohnungsbesitzer Sorgen: Wer rettet die Entenfamilie?

Bitte nicht stören! Die brütende Ente in ihrem Nest auf einem Balkon in der Konstantinstraße. Foto: Roland Morgen

Trier Eine Ente brütet sieben Eier aus – in einem Nest, das sie sich auf einem Balkon in luftiger Höhe in der Trierer Konstantinstraße gebaut hat. Kann das gut gehen? Nein, glaubt der Wohnungsinhaber. Denn wenn die Küken auf der Straße landen, dann ist das ihr sicherer Tod, meint er. Er hat verschiedene Stellen um Hilfe angefragt. Bislang vergebens.