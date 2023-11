Sie war erst 18, als sie ermordet wurde Schüler erinnern bei Stolpersteinverlegung in Trier an ermordete jüdische Menschen

Als er seiner Oma sagt, dass er bei einer Stolpersteinverlegung ein paar Worte sprechen wird, erzählt sie ihm, wie er als kleiner Junge das erste Mal einen Stolperstein entdeckt hat. Das ist etwas mehr als ein Jahrzehnt her, seitdem ist Nils Thiel oft daran erinnert worden, „welche schrecklichen Verbrechen Minderheiten in Deutschland und Europa ertragen mussten. Vor allem Jüdinnen und Juden.“ Etwa in Gesprächen mit seinen Eltern, wenn er Stolpersteine in der Stadt gesehen hat, oder in der Schule.