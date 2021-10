Verkehr : Mehrere Straßen im Trierer Umland voll gesperrt

Kordel/Mesenich/Newel/Rodt Autofahrer, aufgepasst: Diese Sperrungen erwarten Sie in den nächsten Wochen in Kordel, Mesenich, Newel und Rodt.

Im Trierer Umland sind in dieser Woche mehrere Straßen gesperrt. Das betrifft zum einen die K 21 zwischen den Straßen Unterm Möhnerberg und der Gartenfeldstraße in Kordel. Diese muss noch bis Freitag, 29. Oktober, wegen Folgeschäden des Unwetters voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

Außerdem voll gesperrt ist die Hauptstraße in Langsur-Mesenich im Bereich der Hausnummer 36, und zwar von Montag, 18. Oktober, bis Mittwoch, 20. Oktober. Dort kann die Bushaltestelle nicht angefahren werden, die nächstmögliche Haltestelle ist an der Kirche.

In Newel ist in der Zeit von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, der Kreuzerberg in Höhe Hausnummer 16a voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Wichtig: Das betrifft nicht die gleichnamige Hauptdurchfahrtsstraße.