Verkehr : Straße Zum Pfahlweiher ab Samstag wieder geöffnet

Trier Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße Zum Pfahlweiher im Trierer Stadtteil Feyen/Weismark stehen vor dem Abschluss: Am Montag wurde im letzten Bauabschnitt die neue Asphaltdecke aufgebracht und in den vergangenen Tagen wurden Anpassungsarbeiten an den Zufahrten zu den Privatgrundstücken durchgeführt.

Ab Samstag, 31. Oktober, sind sämtliche Sperrungen aufgehoben – fünf Monate früher als geplant.