Verkehr in Trier : Neue Kissen für mehr Sicherheit der Fußgänger

Für Fußgänger sind Autos nur schwer zu erkennen, die aus der Feldstraße kommen. Berliner Kissen sollen dafür sorgen, dass in diesem Bereich noch langsamer gefahren wird. Foto: TV/Harald Jansen

Trier Lange Zeit gab es nur zwei einsame sogenannte Berliner Kissen in der Straße Auf dem Petrisberg. Inzwischen soll eine ganze Reihe Hindernisse den Verkehr bremsen. Bald werden Berliner Kissen an einem neuralgischen Punkt in der City verlegt.

Das Ding hat viele Namen. Berliner Kissen ist einer davon. Schlafender Polizist ein anderer. Gemeint sind damit meist rote Fahrbahnschwellen, die auf Fahrbahnen verankert werden. Die Hindernisse sorgen dafür, dass in diesen Straßenabschnitten niemand freiwillig zu schnell fährt. Denn die Kissen sorgen dafür, dass Autos bei der zu schnellen Überfahrt mehr als nur mächtig durchgerüttelt werden. In Trier waren schlafende Polizisten bisher eher eine Seltenheit. Doch das ändert sich nun.

Anwohner der Häuser auf dem Petrisberg hatten sich dafür eingesetzt, dass in der Straße Auf dem Petrisberg Hindernisse auf die Fahrbahn kommen, um den Verkehr einzubremsen. Nachdem über lange Zeit zwei einsame, wohl eher alibimäßig verlegte Berliner Kissen ein einsames Dasein fristeten, gibt es inzwischen eine ganze Reihe weitere Hindernisse. Die reichen zwar nicht so weit, dass vor dem Standort zweier Kindertagesstätten ebenfalls langsamer gefahren wird. Die Nachbarn der verlegten Kissen sind trotzdem froh, dass es langsamer zugeht in ihrer Straße.

Straßen mit zu schnellen Autos gibt es natürlich nicht nur auf dem Petrisberg. Wohl jeder Trierer kennt eine Stelle, wo Fahrzeuge langsamer fahren sollten. Deshalb ist es wohl nur eine Frage der Zeit gewesen, bis neue schlafende Polizisten verlegt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden sie in der Trierer City angebracht. Dazu sagt Ralph Kießling, Sprecher der Stadtverwaltung Trier: „Die Berliner Kissen für die Feldstraße sind bestellt und haben eine Lieferzeit von rund vier Wochen. Wir gehen davon aus, dass sie im Februar montiert werden können.“

Berliner Kissen für die Kreuzung Nähe Mutterhaus

Die Bodenschwellen werden an der Ecke Feldstraße/Johannisstraße/Krahnenstraße verlegt. Während einer Testphase wird dann geprüft, ob die Berliner Kissen einen Beitrag zur Sicherheit der Fußgänger, die an dieser Stelle die Feldstraße queren, leisten können.