Die kommen viel rum Der Straßenbahnerverein in Trier mit Historie und eigenem Bus (Fotos)

Mehr als 500 Millionen Euro kostet es, in Luxemburg ein neues Straßenbahnnetz zu etablieren. So wie in der Hauptstadt des Großherzogtums hat es auch in Trier früher bereits ein Straßenbahnnetz gegeben. Das wurde 1951 zugunsten von Bussen aufgegeben. Zwar schlummern unter einigen Straßen noch Schienen. Doch das Kapitel Straßenbahn ist in Trier allein aufgrund der notwendigen Investitionen Geschichte. Obwohl. So ganz stimmt das nicht.