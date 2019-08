Straßenbau : Nun gehört die Straße dem Bagger

Trier Kein Durchkommen mehr: Die Kanalarbeiten Zum Pfahlweiher in Feyen haben begonnen. Die Polizei kontrolliert den Ausweichverkehr.

Knapp 9000 Fahrzeuge fahren während eines gewöhnlichen Tags auf der Straße Auf der Weismark in Trier-Feyen. Derzeit sind es viel weniger. Denn der Nachschub fehlt nach der Sperrung der Straße Zum Pfahlweiher (der TV berichtete). Zwar gab es immer wieder Unentwegte, die verbotenerweise diesen Teil der Strecke zwischen Feyen und Heiligkreuz nutzten. Das ist nun vorbei. Denn die Arbeiten am Untergrund der Straße haben begonnen.

Was es ebenfalls nicht geben wird, ist eine erneute Änderung der Busrouten. Normalerweise fährt beispielsweise die Linie 5 der SWT auf ihrem Weg zwischen Castelforte und der Feyener Grafschaft von Heiligkreuz kommend über die Weismark und die Straße Zum Pfahlweiher. Während der Bauphase biegen die Busse bereits in die Korumstraße ein, um über die Clara-Viebig-Straße in die Straße Am Sandbach weiterzufahren. Dazu sagt Ortsvorsteher Lehnart: „Ich hatte bei den Stadtwerken nachgefragt, ob die Busse nicht wenigstens bis zu der großen asphaltierten Fläche vor Beginn der Baustelle fahren können.“ Dies sei jedoch nicht möglich, da dort der Platz für ein Wendemanöver der Gelenkbusse nicht ausreiche. Was er jedoch habe erreichen können, seien die drei Ersatzhaltestellen, die inzwischen in seinem Stadtteil angefahren würden. Und möglicherweise wird es laut Ortsvorsteher ein Anrufsammeltaxi geben, das Menschen aus dem Wohngebiet abholt.