Infrastruktur : Für den Straßenbau in Trier sollen fast alle zahlen

Erneut ist auf der Weismark in Trier-Feyen kein Durchkommen möglich. Der zweite Bauabschnitt in der Straße Am Pfahlweiher hat begonnen. Foto: Rainer Neubert

Trier Neue Runde im Streit um Straßenbaubeiträge: In sämtlichen Ortsbezirken soll die Möglichkeit für die soldiarische Abrechnungsvariante geprüft werden. In zwei Stadtteilen steht das Ergebnis aber bereits fest.

Wenn es ums Geld geht, hört jeder Spaß auf. Das zeigt auch der Streit über die Straßenbaubeiträge, der seit dem Baustart für die Erneuerung der Eltzstraße in Trier-Pfalzel immer wieder neu aufflammt. So ist auch der Beginn des zweiten Bauabschnitts in der Benediktinerstraße in Trier-Nord sowie in den Straßen Zum Pfahlweiher und Auf der Weißmark in Trier-Feyen Signal für neue Proteste.

Seit Dienstag ist die Durchfahrt in beiden Bereichen wieder gesperrt, weil die maroden Straßenbeläge mitsamt Unterbau herausgerissen werden. Anders als in Pfalzel, wo nach heftigen Debatten nachträglich zum 1. Januar 2019 wiederkehrende Beiträge (siehe Info) eingeführt wurden, können die unmittelbaren Anlieger in Trier-Nord und Feyen nicht darauf hoffen, finanziell entlastet zu werden. Das hat Baudezernent Andreas Ludwig in der jüngsten Sitzung im Dezernatsausschuss IV gemeinsam mit der für die Abrechnungen zuständigen Mitarbeiterin noch einmal deutlich gemacht. „Für die Umstellung auf wiederkehrende Beiträge sind rechtssichere Abrechnungseinheiten Voraussetzung. Die gibt es aber in diesen beiden Fällen nicht.“ So steht zwar die eindeutige Zusage des Dezernenten, für das gesamte Stadtgebiet die Einführung wiederkehrender Beiträge zu prüfen, wie sie für die Stadtteile Mariahof und jetzt auch Pfalzel gelten. „Es wird aber Bereiche geben, da ist das nicht möglich.“

Info Straßenbaubeiträge einfach erklärt In Rheinland-Pfalz tragen die Kommunen die Kosten für den Bau und die Erneuerung von Gemeindestraßen. Sie sind dazu verpflichtet, die Anlieger an diesen Kosten zu beteiligen. Dies geschieht entweder in Einmalbeiträgen, bei denen ausschließlich die anliegenden Grundstücks- und Wohnungseigentümer herangezogen werden. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch wiederkehrende Beiträge möglich. Dabei werden die Kosten der Anlieger auf alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer in einem definierten und klar abgegrenzten Abrechnungsbezirk verteilt. Die Formel für die Berechnung der individuellen Summe berücksichtigt zum Beispiel Grundstücksgröße, Etagenzahl und Wohnungsgrößen. Anders als bei den Einmalbeträgen werden bei wiederkehrenden Beiträgen jeweils die tatsächlich angefallenen Kosten in einem Kalenderjahr in Rechnung gestellt. Die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen erfolgt auf Dauer für den definierten Abrechnungsbezirk.

Die Gründe dafür sind nach Aussage der Experten unterschiedlich. So gebe es im Bereich Benediktinerstraße keine Zäsuren, die eine klare geografische Abgrenzung möglich machen. „Die Umstellung hier hätte vor Gericht keinen Bestand.“ Anders lautet das Ausschlusskriterium für Feyen und die Straße Zum Pfahlweiher. Dort verhindert die rege Bautätigkeit in den vergangenen Jahren eine Änderung der Abrechnungsmodalitäten. „Die Anlieger der ehemaligen Kaserne Castelnau und der gegenüberliegenden ehemaligen französischen Wohnsiedlung haben bereits für den Straßenbau bezahlt und dürfen wegen der gesetzlichen Schonfrist, in den kommenden Jahren nicht an weiteren Kosten beteiligt werden. Wenn aber mehr als 50 Prozent der der Eigentümer in einem Abrechnungsbezirk von Zahlungen ausgenommen werden müssen, sind ebenfalls keine wiederkehrenden Beiträge möglich.“

Da die Bezirke nach der geltenden Rechtsprechung zudem nur überschaubare Größen mit wenigen Tausend Beteiligten haben dürfen, ist auch eine einheitliche Umstellung für das gesamte Stadtgebiet nicht möglich. „Die detaillierte Untersuchung der einzelnen Stadtteile wird uns einen fünfstelligen Betrag kosten“, gibt Baudezernent Ludwig zu bedenken. Die Verwaltung werde sich das deshalb vom Stadtrat absegnen lassen.

Lesen Sie auch Straßenbau : Jetzt geht es um die schlechteste Straße Triers

Lesen Sie auch Straßenbau : Trierer Stadtrat entscheidet klar: Wiederkehrende Beiträge für Pfalzel

Lesen Sie auch Kommentar : Klein-Brexit lässt grüßen

Auch die Benediktinerstraße ist seit Dienstag wieder gesperrt. Foto: Rainer Neubert