Umwege fahren Straßensperrung in Trier-West: Ab Montag geht es nur noch über die Behelfsbrücke

In wenigen Tagen geht es los. Nachdem der 22 Meter lange Überbau der Behelfsbrücke zwischen Aachener Straße und der neuen Verbindungsstraße in Trier-West eingehoben worden ist, laufen aktuell zwar noch Restarbeiten. Doch die sind auch bald abgeschlossen. Somit steht nun das nächste Kapitel beim Verkehrsprojekt an: Die Vorarbeiten für den Abriss der bestehenden Brücke können beginnen.