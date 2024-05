Nächstes Verkehrsprojekt geht los Trier-West: Hornstraße bald nicht mehr durchgängig befahrbar

Baustelle, die nächste. Zu den Brückenbauarbeiten und denen für den Bau eines neuen Haltepunkts für Züge gesellen sich nun bald auch Straßenbauarbeiten an einer wichtigen Durchgangsstraße im Trierer Westen. Am Montag, 13. Mai, beginnt nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier der Ausbau des ersten Teils der Hornstraße am Bahnübergang Martinerfeld.