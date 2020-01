Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenbau : Jetzt geht es um die schlechteste Straße Triers

Die Eisenbahnstraße in Euren beansprucht inzwischen den zweifelhaften Titel als schlechteste Straße Triers. Sie muss erneuert werden. Foto: Rainer Neubert

Trier Nach der Umstellung auf wiederkehrende Straßenbaubeiträge in Pfalzel hoffen nun Euren und Zewen. Doch es gibt auch schon Verlierer.

Nach den turbulenten Tagen der Diskussionen um die Straßenbaubeiträge in Trier haben die Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel ein wenig Ruhe gebracht. Auch in dieses Thema. In Pfalzel ist die Eltzstraße vorübergehend wieder befahrbar, bevor der Endausbau beginnt. Der erste Bauabschnitt der Straße Zum Pfahlweiher in Feyen/Weismark ist ebenfalls fast fertig, auch wenn offiziell keine Durchfahrt erlaubt ist. Mit dem Ende der Feiertage wird aber der Streit über die Kostenbeteiligung der angrenzenden Grundstücks- und Wohnungseigentümer wieder an Schärfe gewinnen.

Zumindest in Pfalzel könnte die Ruhe noch einige Zeit andauern, nachdem der Trierer Stadtrat in seiner letzten Sitzung des vergangenen Jahres ohne Gegenstimmen die Einführung wiederkehrender Beiträge für diesen Stadtteil beschlossen hat. „Die Gerechtigkeit hat gesiegt“, freut sich Christoph Herz. Der Unternehmer ist der größte Beitragszahler in der Eltzstraße. 320 000 Euro der insgesamt 2,4 Millionen Euro teuren Erneuerung hätte er tragen müssen. Durch die Aufteilung des Anliegeranteils von 48 auf mehr als 1300 Beitragszahler wird für ihn und alle Anwohner der Eltzstraße die Belastung deutlich geringer.

Info Die Beiträge für den Straßenbau In Rheinland-Pfalz tragen die Kommunen die Kosten für den Bau und die Erneuerung von Gemeindestraßen. Sie sind dazu verpflichtet, die Anlieger jeweils nach vorgegebenen Berechnungen an diesen Kosten zu beteiligen. Dies geschieht entweder in Einmalbeiträgen, bei denen ausschließlich die anliegenden Grundstücks- und Wohnungseigentümer herangezogen werden. Bei wiederkehrenden Beiträgen wird der Kostenanteil der Anlieger auf alle Grundstücks- und Wohnungseigentümer in einem definierten und klar abgegrenzten Abrechnungsbezirk verteilt. Die Formel für die Berechnung der individuellen Summe berücksichtigt zum Beispiel Grundstücksgröße, Etagenzahl und Wohnungsgrößen. Anders als bei den Einmalbeträgen werden bei wiederkehrenden Beiträgen jeweils die tatsächlich angefallenen Kosten in einem Kalenderjahr in Rechnung gestellt. Die Einführung von wiederkehrenden Beiträgen erfolgt auf Dauer und gilt für alle weiteren Straßenneubauten und -erneuerungen in dem definierten Abrechnungsbezirk. In Trier werden in den Stadtteilen Mariahof und Pfalzel (ab 2019 rückwirkend) wiederkehrende Beiträge erhoben. Euren und Zewen könnten folgen.

„Wir wünschen uns das auch für andere Ortsteile“, sagt Herz. Das ist auch das Anliegen von David Hortian. Der junge Familienvater sollte für sein Eckgrundstück 12 000 Euro Eigenanteil an der Straßenerneuerung zahlen. Die finanziellen Einschränkungen, die ihm, seiner Frau und den drei kleinen Kindern dadurch drohten, sind nun Geschichte. „Die klare Position und die Argumentation des Trierer Stadtrats hat mich gefreut. Wiederkehrende Beiträge sind das kleinere Übel.“

Noch besser gefiele es den Anwohnern der Eltzstraße, wenn das Land die Kosten für den Straßenausbau komplett übernehmen würde. Das ist nach wie vor die Forderung der Bürgerinitiative „Gegen Anliegerbeiträge für Straßenausbau“. Deutlich unterstreicht das ein Brief von Autoren aus der Benediktinerstraße (Trier-Nord) und Zum Pfahlweiher an die Mitglieder des Stadtrats und an Oberbürgermeister Wolfram Leibe. „Bis zur endgültigen Abschaffung erwarten wir von der Stadt Trier, dass alle Einwohner gleich behandelt werden, indem flächendeckend wiederkehrende Beiträge eingeführt werden.“

Diskussionen dazu haben die Ortsvorsteher von Trier-Nord, Euren und Zewen im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund angekündigt. „Ich habe in einem Brief an die Verwaltung Gesprächsbedarf signalisiert“, sagt der Eurener Ortschef Hans-Alwin Schmitz (UBT).

Dort haben die Pläne für die Erneuerung der maroden Eisenbahnstraße bereits hohe Wellen geschlagen. Die Kosten für die als Landesstraße klassifizierte Verbindung zur Bundesstraße 49 in Richtung Luxemburg und Konrad-Adenauer-Brücke trägt in diesem Fall zwar Mainz und damit alle Steuerzahler. Doch die Beiträge für die 1,75 Millionen Euro teure Erneuerung der Gehwege, Parkplätze und Grünanlagen sollen bislang zu 70 Prozent von den wenigen Anliegern bezahlt werden.

Den Versuch, auf die sozialere Variante der wiederkehrenden umzustellen, hat Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) inzwischen angekündigt. Das sei vermutlich möglich, weil Euren räumlich klar abgrenzbar und nicht zu groß sei. Und was für Euren gilt, könnte auch in Zewen greifen, wo die Erneuerung mehrerer Straßen ansteht. Ortsvorsteher Christoph Schnorpfeil (CDU) setzt auf diese Möglichkeit. „Ich hoffe allerdings, dass die Straßenbaubeiträge zum Wahlkampfthema bei der Landtagswahl 2021 werden und abgeschafft werden.“

Für die Eisenbahnstraße bedeutet diese Diskussion ebenso einen vorläufigen Planungsstopp wie für die Straßen in Zewen. Für die Benediktinerstraße in Trier-Nord und die Straße Zum Pfahlweiher ist das aber wegen der gesetzlichen Fristen nicht mehr möglich. Dort werden die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke zu Einmalbeiträgen herangezogen. „Wir bekommen das dort nicht anders hin“, sagt Baudezernent Ludwig und führt die schlechte Abgrenzbarkeit der Stadtbezirke als Begründung an.