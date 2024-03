Klimaschutz im Vordergrund Warum die dusteren Zeiten in Longuich ab sofort vorbei sind

In der Ortsgemeinde Longuich brechen ab sofort hellere Zeiten an. Der Grund dafür ist recht simpel: Im gesamten Ort sind insgesamt 76 neue und umweltfreundliche LED-Leuchten installiert worden. Sie sollen dafür sorgen, dass der Moselort ab sofort effizient und energiesparend beleuchtet wird. Longuich fällt damit eine Vorreiterrolle in der Verbandsgemeinde Schweich zu, ist sie doch die erste Ortsgemeinde, die zu 100 Prozent auf die Leuchtdioden-Technik, kurz LED genannt, umgestellt hat.