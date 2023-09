Klimaprotest am Moselufer Wie das Verfahren nach einer Straßenblockade in Trier gelaufen ist

Vor dem Amtsgericht in Trier steht schon am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr eine Gruppe von Klimaaktivisten. Sie weisen mit Bannern auf die nahende Klimakatastrophe hin. Einige der Protestierenden müssen sich wenig später vor Jugendrichterin Lisa Winterholler verantworten, weil sie sich am 5. Juni 2021 an einer Straßenblockade am Trierer Moselufer beteiligt haben sollen. Der Verkehr in der gesamten Innenstadt war an diesem Tag lahmgelegt.