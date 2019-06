Verkehr : Straßenlaternen werden neu gestrichen: Stau am Barbaraufer

Foto: Sreenshot Googlemaps

Trier Wegen Instandsetzungsarbeiten an den Straßenlaternen staut sich der Verkehr am Barbaraufer in Fahrtrichtung Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wer aus Richtung Konz in die Trierer Innenstadt unterwegs ist, braucht derzeit (Dienstag, 12.30 Uhr) ein bisschen Geduld: Der Verkehr steht nahezu. Grund sind Instandhaltungsarbeiten an den Straßenlaternen auf dem Mittelstreifen der Uferstraße. Unter anderem werden die Masten neu gestrichen.

Für die Arbeiten ist die linke Fahrspur abschnittsweise gesperrt. Durch die Verengung kommt es seit dem späteren Vormittag zu Rückstaus.