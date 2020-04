Glaube : Straßenleuchte verhilft zum Ostersegen

An Ostern werden die Gottesdienste des Doms für die Gläubigen übertragen. Foto: Bischöfliche Pressestelle

Trier Eine gute Nachricht für alle Gläubigen: Nach Ausweitung der Kontaktbeschränkungen über die Osterfeiertage hinweg müssen sie nicht auf den Ostersegen verzichten.

Ein Glasfaserkabel, das aus einer Straßenleuchte in der Windstraße in den Dom führt, macht es möglich. Pro Musik, das Bischöfliche Generalvikariat, der OK54 Bürgerrundfunk und die SWT trilan haben sich zusammengeschlossen, um „auf dem kleinen Dienstweg“ die digitale Übertragung der Gottesdienste zu ermöglichen.

Wie genau geht das? Sebastian Barz, Projektleiter bei Pro Musik und Dienstleister für das Bistum, erklärt: „Es war schnell klar, dass wir für eine stabile Übertragung eine Glasfaserleitung benötigen. Diese ist im Dom noch nicht vorhanden, also haben wir alle Möglichkeiten geprüft, wie wir kurzfristig eine Glasfaseranbindung herstellen können.

Mit dem Bistum Trier sind wir an die SWT trilan herangetreten, die uns schnell geholfen haben.“ Des Rätsels Lösung war die nahegelegene städtische Straßenleuchte. „Insgesamt betreiben wir derzeit rund 90 Kilometer Glasfasernetz. Die Straßenleuchten, die wir in der Innenstadt als Access-Points für unser SWT City-WLAN nutzen, sind an das Glasfasernetz angeschlossen.