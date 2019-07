Baustellen : Straßensanierung mit Sperrungen in Zewen

Straßensanierung mit Sperrungen in Zewen

Trier-Zewen In den kommenden Wochen werden im Trierer Stadtteil Zewen die beiden Straßen In der Acht und Marienstraße instandgesetzt. Im Wesentlichen wird der Asphaltoberbau der Fahrbahnflächen erneuert. Die Straßenentwässerungsanlagen werden instand gesetzt sowie schadhafte Bordsteine ausgetauscht.

In der Acht laufen bereits seit Mittwoch bis voraussichtlich einschließlich Freitag, 19. Juli, punktuelle Arbeiten an Straßenabläufen und Anschlussleitungen. Die Straße wird im Bereich der jeweiligen Arbeitsstellen für den gesamten Verkehr (auch ÖPNV) voll gesperrt (Sackgasse aus beiden Richtungen). Die Anliegergrundstücke sind in dieser Zeit aus beiden Fahrtrichtungen bis unmittelbar vor die jeweiligen Arbeitsstellen erreichbar. Die Marienstraße ist von diesen vorbereitenden Arbeiten nicht betroffen.