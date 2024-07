Stoff für Diskussionnen Welche Straßennamen in Trier so nicht hängen bleiben sollen

Trier · Bei mehr als 30 Straßennamen in Trier sieht eine Expertenkommission Erklärungsbedarf. Bei neun Straßennamen soll möglichst rasch etwas geschehen. Warum das so ist und was geplant ist.

11.07.2024 , 06:09 Uhr

Heinrich Tessenow kam 1905 als Lehrer an die Trierer „Gewerbliche Fortbildungs- und Gewerbeschule“ und lebte bis 1909 in der Stadt. Nach ihm ist eine Straße in Neu-Heiligkreuz benannt. Der Architekt wurde von Propagandaminister Joseph Goebbels 1944 auf die Liste der rund 380 „unersetzlichen gottbegnadeten Kulturschaffenden“ gesetzt. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier