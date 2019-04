Straßensperrungen in Euren und Trier-West

Hornstraße und Numerianstraße werden am Dienstag ab 16 Uhr gesperrt. Grund ist das traditionelle Aufstellen des Maibaums.

Wegen des Maibaumfests ist die Hornstraße in Trier-West/Pallien am Dienstag, 30. April, von 16 bis etwa 23 Uhr zwischen den Einmündungen Markusstraße und Trierweilerweg in beiden Richtungen gesperrt. Das gilt außerdem für die Zufahrt zur Hornstraße über die Hohensteinstraße.

In dieser Zeit kann eine Umfahrung über die Rampe entlang des dm-Markts und über die Zufahrt zum Edeka-Markt genutzt werden. Für die Stadtwerke-Busse gibt es eine Ersatzhaltestelle im oberen Bereich der Treppe. Die Straßenverkehrsbehörde im städtischen Tiefbauamt weist außerdem darauf hin, dass während der Veranstaltung der Anwohnerverkehr nur eingeschränkt möglich ist.

Ebenfalls voll gesperrt wegen des Maibaumfests wird die Numerianstraße in Trier-Euren am Dienstag, 30. April, ab 16 Uhr. Das hat Folgen für den Öffentlichen Personennahverkehr: Die Busse der Linien 1 und 81 mit Ziel Euren Helenenbrunnen fahren ab der Ludwig-Steinbach-Straße eine Umleitung über Hontheimstraße bis Euren Friedhof. Auf der Umleitungsstrecke werden alle Haltestellen angefahren.

Bei Fragen zur Busumleitungen stehen die Stadtwerke-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung.