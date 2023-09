Prostitution Straßenstrich in Trier – Container in der Gottbillstraße nur auf Anfrage

Noch immer ist der Hygiene- und Beratungscontainer in der Gottbillstraße nicht in Betrieb. Dort befindet sich seit dem 1. Mai offiziell der einzige Bereich in der Talstadt, wo Straßenprostitution erlaubt ist. Nach einem Bericht im Volksfreund kommt nun aber zumindest etwas Bewegung in die Sache.