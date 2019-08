Ausstellung : Strategien der Moderne in Trier

Trier Eigens zum Bauhaus-Jubiläumsjahr wurde die Wanderausstellung „Strategien der Moderne am Beispiel einer Stadt: Kaiserslautern“ erstellt und am Donnerstag, 8. August, um 19 Uhr in den Thermen am Viehmarkt in Trier eröffnet.

