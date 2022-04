Trier : Neue Live-Konzert-Reihe im "Front of House"

Die Indie-Rockband straws aus Trier. Foto: Straws

Trier Doppelpack und freier Eintritt: Am Freitag, 8. April, spielen zwei Trierer Bands im „Front of House“ - die Indie-Rocker straws und Kornelius Flowers.

Endlich wieder Live-Konzerte: Das Front of House, das Bistro in der Arena Trier, bietet regionalen Bands verschiedener Genres eine Bühne, jeweils bei freiem Eintritt. Am Freitag, 8. April, steht das nächste Konzert an – auftreten werden die Indie-Rockband straws sowie Kornelius Flowers.

Die Trierer Band straws liefert emotionalen Indierock, den es soundmäßig auch mal Richtung Postrock und Wave treibt – ein Herz für eingängige Pop-Melodien inklusive. Am Start sind Musiker, die auch an Bands wie The Shanes, Kramsky, vandermeer, My First Robot oder Anderland beteiligt sind oder waren. straws sind: Herr Dannehl (Bass), Flo Stiefel (Gitarre), Stefan Feichtner (Drums), Jimmy Feichtner (Gesang/Gitarre). Premiere feierten sie beim Tefftival im Dezember 2018 in der Trierer Tufa. Im Juli 2021 spielten sie bereits vor der Arena – beim Arena Open Air. Zu hören gibt‘s eigene Songs vom bevorstehenden Debüt-Album.

Als Special Guest spielt Kornelius Flowers – die Band um den Frontman der legendären Trierer Hardpolka-Band The Shanes. Das Quintett erkundigte musikalisch andere Pfade: Nach dem von der Presse gefeierten Debüt „Vintage Hedonist“ geht es auch auf dem aktuellen zweiten Album „Persona Non Grata“ in Richtung Songwriter-Rock mit Americana-Einflüssen. Der „Rolling Stone“ bezeichnete Kornelius Flowers auch schon mal als „Tom Petty aus Trier“. Der Eintritt ist frei, Einlass ist um 19 Uhr.