Neue Konzertreihe : Zwei Bands eröffnen im Bistro der Arena Trier die Saison

Trier Am Freitag fanden zwei lokale Indie-Rock-Repräsentanten den Weg ins Bistro der Arena Trier. Sie eröffneten dort vor vollem Haus und in feierlicher Atmosphäre die Saison für Live-Musik.

Die Trierer Band Straws lieferte emotionalen Indierock, den es soundmäßig auch mal Richtung Postrock und Wave treibt – ein Herz für eingängige Pop-Melodien inklusive. Am Start waren Musiker, die auch an bekannteren Bands wie The Shanes, Kramsky, Vandermeer, My First Robot oder Anderland beteiligt sind oder waren.