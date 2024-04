Am Zurlaubener Ufer Street Food Festival in Trier bietet Kulinarisches aus aller Welt

Trier-Nord · Im Mai gibt es in Trier am Ufer der Mosel ein Street Food Festival. Was es damit auf sich hat und was geboten wird.

10.04.2024 , 12:47 Uhr

Auch Dumplings soll es beim Street Food Festival geben (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Bernd Diekjobst

Von Jessica Gronert