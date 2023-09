„Porta Locals“ Das waren die kulinarischen Highlights auf dem Street-Food-Festival in Trier

So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei.