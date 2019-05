Ernährung : Street Food Festival: Kulinarische Reise im Trierer Messepark

Die Besucherinnen Angelina Loos (links) und Stella Weirich probieren Gerichte an einem Burger-Stand. Foto: Friedemann Vetter

Trier Besucher können noch bis Sonntag, 2. Juni, viele kulinarische Angebote kosten. Es locken Burger, Vegetarisches, Süßigkeiten und Insekten.

Street Food kennt man in Deutschland ursprünglich vor allem als Currywurst mit Pommes oder als belegtes Brötchen. Es steckt jedoch viel mehr dahinter. Das Street Food Festival in Trier bietet seinen Besuchern noch bis Sonntag, 2. Juni, eine facettenreiche Auswahl an verschiedenen Gerichten. Von den auch hierzulande bekannten Baumstriezeln aus Ungarn bis hin zu Insekten ist fast alles vertreten.