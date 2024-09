Zurlaubener Ufer Das sind die Stände beim Street Food Festival in Trier

Trier · Feinschmecker aufgepasst! Am kommenden Wochenende gibt es was zu erleben: Das fünfte Street Food Festival in Trier steht an. Das steht alles auf dem Programm.

20.09.2024 , 10:18 Uhr

Am Wochenende findet das fünfte Street Food Festival in Trier statt. Foto: Andreas Sommer

Von Lilli Thran