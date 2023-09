Street-Food-Festival Soulfood Festival „Porta Locals“ - So schmeckt Trier (Fotos)

Trier · So schmeckt Trier, mochte sich der eine oder andere Besucher am Wochenende in der Trierer Innenstadt gedacht haben. Der Vorplatz der Porta Nigra erinnerte von Freitag bis Sonntag an eine kleine Zeltstadt.

23.09.2023, 10:17 Uhr

Foto: Andreas Sommer So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: Andreas Sommer So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: Andreas Sommer So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Foto: Andreas Sommer So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Sehen Sie sich weitere Bilder an 12 Bilder Foto: Andreas Sommer So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Zuletzt aktualisiert: 23.09.2023

Von Andreas Sommer

Düfte exotischer und einheimischer Leckereien drangen zwischen den weißen Pagodenzelten auf den Vorplatz von Triers ältestem Wahrzeichen. Der Name des lokalen Soulfood Festival „Porta Locals“ verrät es schon, es ging darum, den Besuchern der Stadt die Trierer Gastronomie mit ihrer kulinarischen Vielfalt näher zu bringen. In kleinen Probierportionen konnten Spezialitäten von insgesamt 15 lokalen Gastronomen probiert werden. Von Kultimbiss über Kneipe und Eiscafé bis hin zur gehobeneren Küche war für jeden Geschmack etwas dabei. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war das Streetfood-Festival "Porta Locals" in Trier