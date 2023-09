Rund ein halbes Jahr später Streifenwagen gerammt: Prozess nach Attacke auf Polizisten in Trier

Trier · Weil er mit einem VW Transporter ein Polizeifahrzeug gerammt hat, muss sich am Donnerstag ein Mann vor Gericht verantworten. Was dem Angeklagten zur Last gelegt wird.

26.09.2023, 16:31 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch

Es ist ein Hubschrauber, der viele Trierer in der Nacht zum Donnerstag, 27. April, wach hält. Erst im Lauf des folgenden Vormittags meldet die Polizei den Grund der nächtlichen Ruhestörung: eine Attacke auf ein Polizeifahrzeug.