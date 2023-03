Tarifkonflikt Warnstreik in Trier: Hunderte Beschäftigte bei Verdi-Kundgebung vor der Porta

Als den „größten Streik der letzten Jahre in Trier“ bezeichnete Verdi-Bezirksgeschäftsführer Thomas Müller die Arbeitsniederlegungen am Mittwoch. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 1000 Beschäftigte. Die größte Öffentlichkeitswirksamkeit erzielte der Ausstand des Fahrpersonals der Stadtwerke Trier. Wie bereits am ersten Warnstreiktag der laufenden Tarifrunde in Trier am 3. März fuhren nur vier Stadtbuslinien, die an private Auftragsunternehmen vergeben sind. Alle anderen Busse blieben in den Depots. An Werktagen sind sonst um die 18.000 Fahrgäste per Stadtbus unterwegs.