Wenn der Haussegen an Weihnachten schief hängt : Alle Jahre wieder? Nein, bitte dieses Jahr keinen Stress!

Erschöpft? Gestresst? Enttäuscht? Weihnachten kann anstrengend sein. Foto: Getty Images/iStockphoto/Olga Yefimova

Interview Trier Warum herrscht ausgerechnet an Weihnachten schon mal schlechte Stimmung? Vielleicht weil wir zu viel erwarten, sagt die Trierer Therapeutin Stephanie Schneider.

Weihnachten bedeutet für viele Familien Stress und ausgerechnet an den Tagen, die schöner und friedlicher sein sollen, als der Rest des Jahres kann es krachen. Ein Gespräch mit Stephanie Schneider, der neuen Leiterin der Telefonseelsorge Trier, über das, was man für das Gelingen des Festes selbst in der Hand hat.

An Weihnachten hängt häufig der Haussegen schief. Warum ist das so?

Stephanie Schneider: Vielleicht hängt es mit den Erwartungen an das Fest der Liebe zusammen. Jeder sollte für sich selbst prüfen, was er damit verbindet, wie er sich darauf einstellt und vor allem, was er sich davon erhofft. Wie wir Weihnachten innerlich bewerten, ist sehr unterschiedlich, und je mehr wir denken, es müsse etwas ganz Besonderes sein, es sei das Highlight des Jahres, desto schwieriger wird es, die Erwartungen zu erfüllen. Wer viel erwartet, kann tief stürzen.

Hängt es damit zusammen, dass wir viel stärker als an anderen Festen versuchen, die Familie, was auch immer das heute bedeutet, zusammen zu bekommen?

Schneider: Heute leben Menschen in ganz unterschiedlichen Familienformen. Alle diese unterschiedlichen Familien haben ihre unterschiedlichen Erwartungsbilder. Oft legen wir eine Folie über etwas und vergessen vollkommen, dass etwas anderes gelebt wird. Eine Ein-Eltern-Familie funktioniert anders als eine Patchwork-Familie oder Eltern, die mit ihren leiblichen Kindern zusammen leben.

In Patchwork-Familien wird es schon anstrengend, an Heiligabend samt zwei Festtagen alle unterschiedlichen Familienteile zu besuchen. Das bedeutet Stress.

Schneider: Die Logistik ist ja nur eine Seite. Die andere ist, dass einzelne Familienteile oft nichts miteinander zu tun haben. Getrennte Eltern sind über die Kinder und gegebenenfalls über unterschiedliche Gefühlslagen miteinander verbunden – das alleine genommen, hat eine ganz besondere Wirkkraft. Das Risiko eventuell wieder zu scheitern, ist in einer Patchwork-Familie höher als bei Eltern, die mit ihren leiblichen Kindern zusammenleben, weil die Konfliktthemen und -linien in diesen Beziehungen vielfältiger sind. Paare können sich entfremden, wenn die Kinder viel Platz einnehmen. In der Weihnachtszeit wird Verbundenheit stärker als sonst als wichtiger Wert impliziert. Da ist es verständlich, wenn Partner Distanz und Konfliktbehaftetes deutlicher wahrnehmen. Alleinerziehende können an Weihnachten mit ihrem Getrenntsein und ihrer Einsamkeit in Kontakt kommen. In Familien treffen also an Weihnachten viele Gemengelagen aufeinander, da sind die Groß- beziehungsweise Schwiegereltern noch gar nicht berücksichtigt.

Zur Person Stephanie Schneider Stephanie Schneider. Foto: TV/Birgit Markwitan Stephanie Schneider ist seit November Leiterin der Trierer Telefonseelsorge. Ihr Vorgänger, Bernd Steinmetz, ist in den Ruhestand gegangen. Vorher arbeitete sie als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (BAG) bei der Lebensberatung des Bistums Trier. Sie ist ausgebildete Diplom-Heilpädagogin und Systemische Supervisorin (SG).

Entlädt sich dann an „Kleinigkeiten“, was als Konflikt schon lange geschwelt hat?

Schneider: Das kann natürlich passieren. Leben bedeutet das Schöne, aber auch das Leidvolle und Anstrengende nebeneinander zu haben. Nur weil Weihnachten ist, sind alle diese Anteile ja nicht automatisch weg. Es kann gelingen damit gut umzugehen, wenn ich an diesen Tagen ein gutes Mitgefühl gegenüber mir selbst entwickele und nachsichtiger mit mir bin. Damit sind wir wieder an dem Punkt der eigenen Bewertungen und den Erwartungen an die Kontakte. Es liegt im Grunde genommen in der Natur der Sache, dass Weihnachten konflikthaft ist, weil verschiedene Charaktere, verschiedene Familiengeschichten und unterschiedliche Generationen zusammen kommen. Die Einstellung, es für normal zu halten, dass es an Weihnachten kracht, wäre vielleicht hilfreicher. Wer Unstimmigkeiten einkalkuliert, fährt damit besser, weil er lernt, damit umzugehen statt enttäuscht zu sein. Alleine die Idee, zu haben, dass an Weihnachten alles anders sein soll, als im Rest des Jahres lädt zu Enttäuschungen ein.

Was kann helfen, um geschmeidiger durch die Festtage zu kommen?

Schneider: Das eine wäre, schon frühzeitig die Erwartungen zu besprechen. Das ist vielleicht für dieses Weihnachten zu spät, aber es hilft, zu klären, was gemeinsam oder eben nicht gemeinsam gemacht wird. Zu fragen, wer hat an was Freude? Wenn die Erwachsenen gerne kochen und gemeinsam essen, sollten sie nicht enttäuscht sein, wenn die Kinder lieber gleich mit ihren Geschenken spielen. Vielleicht sollte man sich nicht nur an Heiligabend, sondern generell mehr Zeit nehmen, etwas miteinander zu unternehmen. Gerade an Weihnachten sollte das Ziel sein, zu entschleunigen und Verbundenheit miteinander zu fühlen. Deshalb ist die Frage sehr wichtig, was jeder dazu braucht. Vielleicht gehört dazu, schon im Vorfeld „enttäuschend“ zu sein. Gerade junge Familien mit Kindern sollten sagen, wir reisen nicht ständig umher, feiern mit unseren Kindern und nicht mit allen Großeltern. Es gibt Konflikte, die nicht lösbar sind. Das sollte man annehmen und aushalten und versuchen, damit gelassen umzugehen und Eskalation und Vorwurfshaltung zu vermeiden. Es geht darum, Unterschiede so zu verhandeln und ins Gespräch zu bringen, dass wir sie gegenseitig aushalten. Vielleicht muss man auch sagen, ich will gar nicht mit demjenigen feiern.

Wie halten wir Unterschiede aus?

Schneider: Im Bemühen, dem Konkurrieren zu entgehen und bei sich zu bleiben. Es geht um die Fragen des eigenen Selbstwertes, ohne neidisch auf andere zu schauen. Wie gehe ich damit um, dass ich bestimmte Geschenke nicht in der Form machen kann wie andere? Dabei komme ich mit ganz vielen Dingen mit mir selbst in Kontakt. Es ist gut, sehr versöhnlich mit sich zu sein, und auf eine Spur zu kommen, wie ich selbst dieses heilige Fest feiern möchte. Das funktioniert nicht in einer Aufzählung, was alles nicht stimmen könnte oder nicht gut ist.

Das klingt einfach, aber …?

Schneider: … das ist überhaupt nicht einfach. Es bedeutet, sich immer wieder selbst zu begegnen und sich der eigenen Angst zu stellen.

Wie steht es mit dem Neid – einem ganz normalen Gefühl?

Schneider: Jeder kennt Neid-Gefühle, das ist vollkommen normal. Aber Neid zu spüren, ist sehr schmerzhaft. Etwas zu sehen, was ein andere hat, ich selbst nicht haben kann und es auch nicht in meinen Möglichkeiten liegt – in dieser Situation mit sich selbst gut umzugehen, und versöhnlich mit dem auftauchenden Neid zu sein, ist herausfordernd.

Dabei geht es ja nicht nur um Materielles, sondern auch um den Neid auf alle, die vielleicht nicht alleine sind.

Schneider: Wenn man wenige Bezüge hat und sich abgeschnitten fühlt, kann Einsamkeit Probleme bereiten. Dann macht sie still und bereitet vor allem Stress. Oft fressen wir uns dann in unsere Gedanken hinein, machen dadurch alles schlimmer und belasten uns damit. Das hören wir sehr in der Telefonseelsorge. Es rufen Menschen nachts an, die nicht schlafen können, weil das Gedankenkarussell sich dreht. Einsamkeit schmerzt, und Schmerz ist schwer auszuhalten. Wir haben generell gesellschaftlich die Tendenz, Schmerz zu verdrängen. Man kann sich zum Beispiel an Heiligabend betrinken oder man kann sich voll essen. Der Schmerz wird dadurch vielleicht betäubt, aber er geht nicht weg. Wir begegnen also ständig unserer eigenen Verwundbarkeit. Nehmen wir den Bezug zum Christlichen: Dieses „ungeschützte Kind“ steckt in uns allen. Wie lernen wir also, unsere Ängste und unsere Verwundbarkeit auszuhalten und Mitgefühl zu entwickeln?

Was tun, wenn die eigene Stimmung trotz aller Vorbereitung zu kippen droht?

Schneider: Jeder von uns kennt vermutlich den Punkt, wenn es in Konflikten schmerzhaft wird, das heißt, wenn man seinen „Kampfmodus“ erreicht hat. Dann heißt es, zu wissen, wie beruhige ich mich selbst. Was brauche ich dazu? Stehe ich auf und gehe einen Moment an die frische Luft, verlasse den Raum und damit die Situation? Gebe ich ein Zeichen? Was tut einem dann gut, um wieder ruhiger zu werden? Tief durchatmen? Einen kurzen Spaziergang machen? Wer schon weiß, dass es ein anstrengendes Weihnachtsessen wird, kann sich vorher schon überlegen, neben wem er sitzen möchte, neben wem er sich wohl fühlt. Was kann ich mitnehmen, mit dem ich mich beschäftigen kann? Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern jeder trägt selbst dafür Sorge, dass es gelingt, gut mit anderen zu sein.

Funktioniert es, Regeln aufzustellen, vor allem auch, was Geschenke für Kinder betrifft, die ja eher zu viel als zu wenig bekommen?

Stephanie Schneider von der Lebensberatung des Bistums. Foto: TV/Birgit Markwitan