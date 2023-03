Weitere Infos für Bürger gibt es am Sonntag Ärger in Zemmer – Nun gibt es Streit um die Windräder im Wald

Die Bürger haben das Wort. Am Sonntag, 26. März, können die Wahlberechtigten aus Zemmer darüber entscheiden, ob die Gemeinde Waldflächen an die Firma DunoAir verpachtet. Die will im Distrikt Hinterm Mäuerchen unweit der Landesstraße 46 drei Windräder mit einer Nabenhöhe von 162 Metern errichten. Als Gegenleistung soll bis zu 540.000 Euro Pacht jährlich an die Gemeinde gezahlt werden.