Gespräch : Streitgespräch im Seniorenbüro Trier

Trier Das monatliche Streitgespräch mit Franz-Josef Euteneuer findet am Mittwoch, 26. Februar, 15.30 Uhr, im Haus Franziskus des Seniorenbüros Trier statt.

Thema ist der zusätzliche Tag,

der uns in diesem Jahr geschenkt wird, der 29. Februar: „29.02.2020 = Erhöhung der Vielfalt. ..widersprüchlich. ..wunderbar? GeDanken zu einem Tag (mehr)“ ist

die Frage für das heutige Streitgespräch. Was fangen wir mit diesem Tag mehr an? Bedeutet der Tag mehr etwas für alle oder

freuen sich nur Geburtstagskinder, dass sie an diesem Tag feiern

dürfen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Anmeldung im Seniorenbüro

Trier, Kochstraße 1, 0651/75566.