Beratungsangebot : Wenn der Strom zu teuer wird – Aktionsbündnis „Aktiv gegen Armut“ in Trier hilft

Nicola Dülk (links) von der Landeszentrale für Gesundheistförderung berät Edith Grundheber und Rita Louis (rechts). Das Thema: Energiesparen beim Kochen. Foto: Damian Stumpf

Trier Was tun, wenn der Strom fast nicht mehr zu bezahlen ist? Das Aktionsbündnis „Aktiv gegen Armut“ organisiert in Trier Beratungstage für Betroffene. Was sie empfehlen - und wann die nächsten Treffen stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Damian Stumpf

Steigende Energiekosten und die Inflation stellen viele Haushalte vor große Probleme. Viele wissen nicht, wie sie die erhöhten Belastungen zahlen sollen. Manchen droht bereits die Stromsperre. Das Aktionsbündnis „Aktiv gegen Armut“ hat beschlossen, Beratungstage zu organisieren. An diesen können sich Betroffene von Vertretern verschiedener Organisationen beraten lassen.

Vertreten sind bei den Veranstaltungstagen „Energiekostenmessen“ neben Mitarbeitern der jeweiligen Gemeinwesenarbeit, der Stromspar-Check des Caritasverbandes Trier, die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, die Stadtwerke Trier und das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Trier. „Uns geht es vor allem darum, als einen ersten Schritt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ein niedrigschwelliges Angebot zur Hilfe zu machen“, sagt Thomas Färber, Abteilungsleiter beim Caritasverband Trier.

Energiespartipps für den Haushalt

Nicola Dülk vertritt am ersten Beratungstag in den Räumen der Stadtteilarbeit in Trier-West als ehrenamtliche Mitarbeiterin die Landeszentrale für Gesundheitsförderung. Sie erklärt den interessierten Gästen, wie mit Tricks und Tipps Energiekosten in der Küche zu sparen sind. So stellt sie zum Beispiel einen Kochsack vor. Dieser ist mit Korkgranulat gefüllt. Dadurch kann der Beutel Wärme speichern. Das Essen kann so ohne zusätzliche Energiezufuhr nachgegart werden. Ebenso ist es möglich, damit das fertige Essen warmzuhalten. „Damit kann bis zu 30 Prozent Energie eingespart werden“, verspricht Dülk.

Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist dabei. Renate Schröder ist Leiterin der Beratungsstelle in Trier. Sie berät Menschen, die Probleme mit ihrem Energieversorger haben und im neuen Jahr hohe Abschläge zahlen müssen. Auch bietet die Verbraucherzentrale Seminare und Vorträge an, die mit dem Thema Energiesparen zusammenhängen.

Infobox Weitere Termine für Beratungstage Trier-Kürenz: 13. Dezember 2022, 18 bis 20.30 Uhr, Treffpunkt am Weidengraben, Am Weidengraben 31a. Trier-Mariahof: 10. Januar 2023, 18 bis 20.30 Uhr, Stadtteiltreff, Am Mariahof 27d (in der Ladenpassage). Trier-Süd: 31. Januar 2023, 18 bis 20.30 Uhr, Schammatdorfzentrum, Im Schammat 13a. Trier-Ehrang: 14. Februar 2023, 18 bis 20.30 Uhr, Unterstützungs- und Begegnungsstätte, Oberstraße 65.

Schröder hat auch Menschen beraten, die kurz vor einer Stromsperre stehen, weil sie die Rechnungen nicht mehr begleichen könnten. Auch sie hat einen Tipp zum Energiesparen: „Es ist sinnvoll, den Fernseher und die dazugehörigen Geräte an einen Mehrfachstecker anzubringen.“ Mit einem Klick seien alle Geräte ausgeschaltet und verbrauchten keine Energie mehr, anders als im Standby-Modus.

Der erste Beratungstag kommt gut bei den Betroffenen an. Wer gekommen ist, bekommt eine Kürbissuppe, um sich aufzuwärmen. Es gibt aufklärende Gespräche. Eine Anwohnerin aus dem Stadtteil ist erstaunt, wie vielfältig das Angebot ist. Am Anfang habe sie gedacht, es gehe nur um die Energiekosten an sich. Sie freut sich, dass auch Organisationen dabei sind, die Verbraucherrechte vertreten oder auch die Gesundheit der Menschen schützen wollen. Sie habe allerdings gedacht, dass mehr Menschen das Beratungsangebot wahrnehmen würden.

Wo und wann Beratungstage noch stattfinden