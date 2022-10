Energieversorgung : Viele Haushalte in der VG Schweich von Stromausfall betroffen - Mehrere Einsätze der Feuerwehr (Update)

Foto: dpa/Bernd Settnik

Update Schweich/Bekond In Schweich und in weiteren Orten der Verbandsgemeinde ist am Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Was bisher darüber bekannt ist.

Gegen 11 Uhr fiel laut Westnetz in der gesamten Stadt Schweich der Strom aus. Gegen 11.30 Uhr waren nach Angaben des Stromkonzerns durch Umschaltungen die Randgebiete von Schweich wieder mit Elektrizität versorgt. Wenig später sollten durch weitere Umschaltungen auch die Kernbereiche der Stadt wieder ans Netz gehen, sagte Pressesprecher David Kryszons auf Anfrage von volksfreund.de.

Grund für den Ausfall waren laut Westnetz Arbeiten einer Firma in Bekond. Bei einer Spülbohrung sei ein Mittelspannungserdkabel getroffen worden. Dies führte laut Westnetz zu Stromausfällen in Schweich und Bekond. Ausfälle gab es nach Meldungen auf der Seite störungsauskunft.de auch in Longuich, Longen, Ensch, Schleich und Thörnich. Wie viele Haushalte insgesamt von dem Stromausfall betroffen waren, konnte Westnetz am Mittag noch nicht sagen, die Feuerwehr sprach von etwa 9500 betroffenen Einwohnern.

Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

Wie Alexander Loskyll, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Schweich, berichtete, wurden kurz nach der Störungsmeldung in sechs Ortsgemeinden die Feuerwehr-Gerätehäuser besetzt. Rund 45 Wehrleute waren im Einsatz. Wegen des Stromausfalls kam es etwa in Ensch zu einem Einsatz, weil dort ein Sauerstoffgerät ausfiel. In Schweich musste die Feuerwehr tätig werden, weil eine Person in einem Aufzug feststeckte.